Sezon Sonu Veda Edecek mi? Fernando Muslera'dan Ayrılık İddialarına Yanıt

Galatasaray'ın efsaneleşen file koruyucusu Fernando Muslera'nın sezon sonu ayrılacağı iddiaları gündemini koruyor. Muslera Galatasaray'ın üstünlüğüyle biten derbi sonrası bu iddialara yanıt verdi.

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Sezon Sonu Veda Edecek mi? Fernando Muslera'dan Ayrılık İddialarına Yanıt

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera maçın ardından konuştu. Hedeflerinin 5. yıldız olduğunu söyleyen Muslera, "Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz" dedi.

Sezon Sonu Veda Edecek mi? Fernando Muslera'dan Ayrılık İddialarına Yanıt - Resim : 1

SEZON SONU VEDA EDECEK Mİ?

Okan Buruk'un "Sezon sonu ayrılacak isimler olacak" açıklaması üzerine ayrılık ihtimali hakkında konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" sözlerini sarf etti.

Sezon Sonu Veda Edecek mi? Fernando Muslera'dan Ayrılık İddialarına Yanıt - Resim : 2

Şampiyonluk hedefine değinen tecrübeli kaleci, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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