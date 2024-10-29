Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen Açıkladı, Devre Arasında Gidecek mi?

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Osimhen, kulüpteki geleceğine ilişkin konuştu. Yıldız oyuncu, ligin ikinci yarısında kulüpte kalıp kalmayacağına yönelik soruyu yanıtladı.

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Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen Açıkladı, Devre Arasında Gidecek mi?

Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, kulüpteki geleceğine ilişkin konuştu.

Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen Açıkladı, Devre Arasında Gidecek mi? - Resim : 1

Osimhen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında da Galatasaray’da olacağını açıkladı. Kendisine sorulan "Sezonun ikinci yarısında burada olacak mısın?" sorusuna yanıt veren Nijeryalı yıldız, "Evet, burada olacağım" dedi.

Osimhen’in bu açıklaması Galatasaray taraftarının yüreğine su serpti.

Golcü oyuncunun ligin devre arasında takımdan ayrılacağı iddiaları sık sık dile getiriliyordu.

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