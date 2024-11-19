Werder Bremen X'ten Ayrıldığını Açıkladı: Paylaşımlar O Platformdan Sürecek

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten ayrılan futbol kulüplerinin arasına Werder Bremen de eklendi. Alman kulübü paylaşımların BlueSky platformundan devam edeceği kaydedildi.

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Werder Bremen X'ten Ayrıldığını Açıkladı: Paylaşımlar O Platformdan Sürecek

Twitter’ın ABD’li iş insanı Elon Musk tarafından satın alınmasının ardından ismi X olarak değiştirilirken, platformun kurallarında da dikkat çeken değişikliklere gidildi. Platforma nefret söyleminin yayılması konusunda eleştiriler gelirken, birçok kullanıcı platformu terk etti. X’i terk edenlerin arasına futbol kulüpleri de eklenirken, bunların arasına Bundesliga ekibi Werder Bremen de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, paylaşımların bundan böyle BlueSky platformundan devam edeceği bildirilirken, X'in sahibi Elon Musk'ın "ifade özgürlüğü kisvesi altında nefret söyleminin, azınlıklara yönelik nefretin, aşırı sağcı paylaşımların ve komplo teorilerinin inanılmaz bir hızla yayılmasına" izin verdiği gerekçesiyle platformdan ayrılındığı bildirildi.

Alman kulübü St. Pauli de benzer gerekçelerle X platformundan ayrıldığını açıklamıştı.

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