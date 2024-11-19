A Milli Takım Son Maçta Yıkıldı: Türkiye, Karadağ’a 3-1 Yenildi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başladı. Türkiye, Karadağ'a 3-1 yenilerek grubu ikinci sırada tamamladı. Milliler A Ligi'ne yükselmek için İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan'dan biri ile play-offta karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | KARADAĞ 3-1 TÜRKİYE

79' SARI KART | Rakip takımda Loncar, Merih ile girdiği tartışma sonrası sarı kart gördü.

73' Gol | Karadağ 3 oldu. Rakibimizin kalabalık şekilde gerçekleştirdiği hücumda sol kanatta topu alan Gasevic, penaltı noktasına doğru topu havalandırdı. İyi yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu ağlarımıza gönderdi. Skor 3-1.

67' Topun başına geçen Arda Güler, sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Sağ üst köşeye giden top az farkla auta çıktı.

66' Savunma arkasına koşu yapan Yunus Akgün, Arda Güler'in pası ile karşı karşıya kaldı. Yunus'un vuruşunda kaleci Nikic, GOL şansı tanımadı.

62' SARI KART | Kerem Aktürkoğlu ile tartışmaya giren Krstovic sarı kart gördü. Yaşanan tartışma sonrası Kerem de sarı kart gördü.

55' Karadağ etkili geldi. Ceza sahası yayımızın gerisinde topu alan Vukotic, Vukcevic'e pasını verdi. Vukcevic topun gelişine yaptığı vuruşta yakın köşeye doğru sert bir şut gönderdi. Mert Günok iki hamlede topa sahip oldu.

53' Mert Günok, gönderdiği uzun pas ile sol kanattan savunma arkasına sarkan Kenan'ı topla buluşturdu. Ceza alanına giren Kenan, sol ayağı ile şutunu çekti ancak oluşan karambolde top savunmadan kornere çıktı.

50' Orta alanda topu alan Kenan, hemen önündeki Arda'yı gördü.Topu kontrol eden Arda, sol kanattaki Kerem'e pasını verdi. Kerem bekletmeden ortasını yaparak Yunus'u topla buluşturmak istedi. Yunus topa ayağının ucuyla dokundu. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı gitti.

46' SARI KART | Okay Yokuşlu, çıktığı hava topu mücadelesinde Vukcevic'e faul yaptı. Hakem, Okay'a sarı kart gösterdi.

45' Gol | Karadağ yeniden öne geçti. Rakipte Krstovic, sağ ayağının üstü ile ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert bir vuruş yaptı. Kalecimiz Mert Günok'un üzerinden geçen meşin yuvarlak ağlarımıza gitti.

42' SARI KART | Arda Güler, orta yuvarlağın solunda üç Karadağlının arasından çıkmaya çalışırken faul ile durduruldu. Faulü yapan Nikola Sipcic sarı kart gördü.

37' GOOOL | Orkun Kökçü sağ kanattan Karadağ ceza sahasına girerken topu ortaya çevirdi. Kenan Yıldız, ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktada topa gelişine sağ ayağıyla vurdu ve skoru 1-1'e getiren golü attı.

31' Karadağ'da Jovetic, kazandığı top ile ceza sahamızın önüne kadar gelip sağından koşu yapan Jankovic'e pasını verdi. Jankovic, sağ ayağı ile penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Kalemizi terk edip açıyı kaoatan Mert, ayağı ile yaptığı kurtarışla topu kornere yolladı.

29' Gol | Tuci'nin savunma arkasına gönderdiği uzun topu alan Krstovic, sağ çaprazdan A Milli Takım'ın ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Krstovic'in şutunda top ağlara gitti. Karadağ 1-0 önde.

27' Kerem ile gole çok yaklaştık! Kaan Ayhan, rakip ceza sahasının soluna koşu yapan Kenan'a pasını gönderdi. Topu kontrol eden Kenan, penaltı noktasının bir adım gerisinde olan Kerem'e pasını verdi. Kerem sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ve top yandan dışarı çıktı.

22' SARI KART | Sol kanattan hücuma katılan Eren Elmalı, merkeze doğru ilerleyip ceza sahası yayına doğru girmek isterken Jankovic tarafından faule maruz kaldı. Jankovic, bu müdahale sonrası sarı kart gördü.

20' Karadağ savunmasından atılan topa Krstovic koşusunu yaptı. Topa yetişen Krstovic, ceza alanı dışına çıkan Mert'i geçip ceza alanına girdi. Krstovic penaltı noktasına doğru çıakrttığı topu Jovetic ile buluşturdu. Jovetic, tek vuruş ile topu ağlarımıza gönderdi. Yardımcı hakem Krstovic için ofsayt bayrağını kaldırdı.

9' Karadağ'da Vukcevic, arka direğe doğru ortasını yaptı. Topa yükselmeye çalışan Jovetic'in yaptığı harekete hakem faul kararı verdi. Pozisyon sonrası sakatlık yaşayan Merih için sağlık ekipleri sahaya davet edildi. Sağlık ekiplerinin müdahelesi sonrası yerden kalkan Merih, tekrar oyuna girmek için kenara geldi.

7' Orkun Kökçü'nün sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe doğru seken top, kaleci Nikic'in ellerinde kaldı.

4' Arda Güler, Karadağ ceza sahası sol çaprazında topla buluştu ve rakibini çalımladıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Nikic topu ayaklarıyla çeldi ve korner!

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.

HEDEF A LİGİ

Milliler kazanırsa ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükselecek. Beraberlik halinde ise zirve takipçisi Galler'in liderliği almak için İzlanda'yı en az üç farkla yenmesi gerekecek. Ay Yıldızlılar yenilirse, Galler'e galibiyet yetecek.

İLK 11'LER

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız