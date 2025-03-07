Trump 'Mektup Yazdım' Demişti: İran'dan Yalanlama Geldi

ABD Başkanı Donald Trump,İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e dün bir mektup gönderdiğini ve nükleer silah programı için müzakere talebinde bulunduğunu söylemişti. Trump'ın açıklamalarına İran'dan yalanlama geldi. İran’ın Birleşmiş Milletler ) Daimi Temsilciliği, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" açıklamasını yaptı.

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Trump 'Mektup Yazdım' Demişti: İran'dan Yalanlama Geldi

ABD Başkanı Trump, geçen ay İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini, tercihlerinin İran'ın büyümesine ve gelişmesine imkan sağlayacak nükleer anlaşmadan yana olduğunu belirtmişti. Anlaşma konusunda derhal çalışılmaya başlanması gerektiğinin altını çizen Trump, "Anlaşma imzalanıp tamamlandığında Orta Doğu'da büyük bir kutlama yapmalıyız. Tanrı, Orta Doğu'yu korusun" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business’a verdiği röportajda İran dini lideri Ali Hamaney’e mektup gönderdiğini ifade etmişti. Trump röportajında, Hamaney’e perşembe günü gönderdiği mektubunda İran'la bir nükleer anlaşmayı müzakere etmek istediğini söyleyerek, "Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak. Bence onlar da mektubu bekliyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmak zorunda olduğumuzdur. Çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" demişti.

İRAN YALANLADI

İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e mektup göndererek nükleer silah programı için müzakere talebinde bulunduğu iddialarını yalanladı. İran’ın BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar böyle bir mektup almadık" denildi.

'MÜZAKERELERE BAŞLAMAYACAĞIZ'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaptığı açıklamada, "Trump yönetimi maksimum baskı politikasını sürdürdüğü sürece ABD ile nükleer program konusunda müzakerelere yeniden başlamayacağız. İran’ın nükleer programı askeri bir saldırıyla yok edilemez. Bu, bizim ulaştığımız bir teknolojidir ve zihinlerdeki bilgiyi bombalamak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a Kritik MektupABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a Kritik MektupDünya

Kaynak: İHA

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