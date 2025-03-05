Lübnan ve Suriye’den Çarpıcı Sınır Kararı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, dün Kahire'de gerçekleştirilen Arap Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin ortak sınırında yaşanan gelişmelerin kontrol altına alınması konusunda mutabakata varıldı.

Lübnan ve Suriye’den Çarpıcı Sınır Kararı

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Aoun ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ikili görüşmelerinde çeşitli konuları ele aldı. İki ülke arasındaki sınırın kontrol edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verdi. Daha önce telefon görüşmesi yapan iki lider, bu zirvede ilk kez yüz yüze buluştu.

Lübnan ile Suriye arasında uzanan 330 kilometrelik sınırın bazı bölgelerinde resmi geçiş noktalarının bulunmaması, yasa dışı faaliyetlere zemin hazırlıyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Suriye yönetimi, geçtiğimiz ay sınır vilayeti Humus’ta güvenlik önlemlerini artıran bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Yetkililer, bu operasyonun silah ve mal kaçakçılığını engellemeye yönelik olduğunu belirtti. Ayrıca, Hizbullah’ın sınır ötesi kaçakçılık faaliyetlerini desteklediğini öne sürdüler.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, yürütülen güvenlik operasyonları özellikle uyuşturucu kaçakçıları ve Hizbullah’la bağlantılı olduğu iddia edilen grupları hedef aldı.

Hizbullah, 2011’de Suriye'de patlak veren iç savaş sırasında dönemin Devlet Başkanı Beşar Esad’a destek vermiş ve Esad güçleriyle birlikte çatışmalara katılmıştı.

Kaynak: DHA

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