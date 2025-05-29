Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyardı. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte 29 Mayıs Perşembe hava durumu...

Son Güncelleme:
Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini etkisi altına alacak sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan son tahminlere göre, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu'da bazı iller, bugün yerel sağanaklara sahne olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Özellikle İç Anadolu'nun güneyi (Kayseri hariç), Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Bayburt, Antalya'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Trabzon'un batısı ve Giresun'un doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riski nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak - Resim : 1

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ

Hava sıcaklıklarının iç ve güney bölgelerde biraz azalacağı, genel olarak ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın, çoğunlukla kuzeyden; doğu kesimlerde ise güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi, yağış anında ise zaman zaman kuvvetlenmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara'da İstanbul, Kırklareli ve Balıkesir'in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak - Resim : 2

  • Ege'de İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
  • Akdeniz Bölgesi, gün boyu aralıklı sağanaklarla geçecek. Adana, Osmaniye ve Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
  • İç Anadolu'da, başta Konya ve Nevşehir olmak üzere birçok kentte sağanaklar etkili olacak.
  • Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu'nun bazı bölgelerinde de gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca yapılacak güncellemelerin takip edilmesini ve olası ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olunmasını öneriyor.

İstanbul İçin Tarih Verildi: Yaz Sıcağına Kanmayın! Birden Buz Kesecekİstanbul İçin Tarih Verildi: Yaz Sıcağına Kanmayın! Birden Buz KesecekGüncel

Sıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden DuruyorSıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden DuruyorGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Sıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden Duruyor Sıcak Yaz Aylarında Mutlaka Yapın! Sütün İçine Bir Tane Eklemek Yetiyor, Günlerce Ekşimeden Duruyor
Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün Bu Bitkiye Evinizde ve Ofisinizde Bakmadan Önce İki Kez Düşünün
Ünsal Ban, Eski Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Suçladı! İşte Satır Satır Emniyet İfadesi Ünsal Ban, Eski Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Suçladı! İşte Satır Satır Emniyet İfadesi
Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç Kayıp Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç Kayıp
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni HSK Üyeleri Belli Oldu Yeni HSK Üyeleri Belli Oldu
Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak Meteoroloji Uyardı: O İllerde Yağış Alarmı! Yağmur Fena Vuracak
Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı Mahfi Eğilmez 'Çok Tuhaf' Dedi Yeni Rekoru Açıkladı
Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç Kayıp Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç Kayıp
Ünsal Ban, Eski Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Suçladı! İşte Satır Satır Emniyet İfadesi Ünsal Ban, Eski Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Suçladı! İşte Satır Satır Emniyet İfadesi