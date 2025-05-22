İstanbul İçin Tarih Verildi: Yaz Sıcağına Kanmayın! Birden Buz Kesecek

Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre; Türkiye genelinde üç gün boyunca yaz sıcakları görülecek. Ardından ise İstanbul başta olmak üzere birçok bölgeye kuvvetli yağış gelip sıcaklıklar da 8-9 derece kadar düşecek.

İstanbul İçin Tarih Verildi: Yaz Sıcağına Kanmayın! Birden Buz Kesecek

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporunun arkasından CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den de dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Orhan Şen, bu sıcak havalara aldanılmaması gerektiğini vurgulayarak yağışların yolda olduğunu bildirdi.

Bugün ve pazar günü de dahil önümüzdeki 3 gün sıcaklıkların süreceğini anlatan Orhan Şen, "Pazar günü bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul'da 32 dereceye çıkacak sıcaklık aniden. Yani aniden dediğim, pazar günü 28 derece, bir 4 derecelik ısınma gözüküyor" dedi.

İstanbul İçin Tarih Verildi: Yaz Sıcağına Kanmayın! Birden Buz Kesecek - Resim : 1

PAZAR GECESİ YAĞIŞ GELİYOR

Pazar günü sonrasında Marmara'ya, Kuzey Ege'ye ve Batı Karadeniz'e de yağış geleceğini ifade eden Prof. Dr. Orhan Şen, yağışın kuvvetli olacağını belirtti. Pazar gecesi Trakya'dan başlayıp Kuzey Ege, İstanbul dahil Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış olacağını anlatan Meteoroloji Danışmanı, yağışla birlikte sıcaklıkların 8-9 derece de düşeceğini söyledi.

BALIKESİR VE BURSA'YA DİKKAT!

Diğer yandan Balıkesir ve Bursa'da ise hafta sonu hava sıcaklıklarının yaz ayları ortalamalarının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bu iki kentte hafta sonunda sıcaklık rekorları kırılacak. Meteoroloji, kent sakinlerine dikkatli olma çağrısında bulundu.

Balıkesir ve Bursa'da 25 Mayıs pazartesi günü hava sıcaklıklarının her iki kentin de mayıs ayı uzun yıllar ortalaması olan 17,7 derecenin 2,26 katına çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bursa'da ortalama en yüksek sıcaklığın 16 derece üzerinde, Balıkesir'de ise 14,7 derece üzerinde bir sıcaklık görüleceği öngörülüyor.

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Kaynak: CNN Türk

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