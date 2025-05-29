Göldeki Eğlence Kabusa Döndü! 5 Kişi Kurtarıldı, 24 Yaşındaki Genç Kayıp

Seyhan Baraj Gölü'nde keyifli bir gün geçirmek isteyen bir grup arkadaşın tekne gezisi, şiddetli rüzgarla kabusa dönüştü. Gruptaki gençlerden 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz, dengesini kaybederek göle düştü ve bir daha su yüzeyine çıkmadı. Teknede bulunan biri çocuk 5 kişi ise ekipler tarafından sağ salim kurtarıldı. Kaybolan genci arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, Adana-Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi kıyılarında meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz, arkadaşları ve aralarında bir çocuğun da bulunduğu toplam 6 kişiyle birlikte gölde tekne turuna çıktı. Ancak aniden çıkan sert rüzgar, teknenin dengesini bozdu. Bu esnada Emirhan Gürbüz, suya düşerek gözden kayboldu.

Teknedeki diğer yolcular panik içinde durumu hemen yetkililere bildirirken, tekne rüzgarın etkisiyle gölde sürüklenmeye devam etti. Kısa sürede olay yerine gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Ancak Gürbüz'e ulaşılamadı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Gölde geniş çaplı tarama gerçekleştirilirken, ekiplerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, gölde tekneli gezintilere geçici olarak kısıtlama getirildi. Gürbüz'ün ailesi ve yakınları ise kıyıda endişeyle bekliyor.

Kaynak: İHA