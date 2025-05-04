Şanlıurfa'da Yürek Yakan Olay! 2 Çocuk Düştükleri Sulama Kanalında Boğuldu

Acı olay, Şanlıurfa'da Osmanbey Mahallesi'ndeki bir piknik alanında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapan Rüveyda Demir (12) ve İbrahim Halil Kılıç (13), bölgeden geçen tarımsal sulama kanalına düştü.

AKINTIYA KAPILDILAR

Yüzme bilmeyen ve akıntıya kapılan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sudan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ACİL SERVİSTE GERGİNLİK

Acı haberi alan çocukların yakınları hastaneye akın etti. Çocukların bazı yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Polis ekipleri arbedeyi güçlükle yatıştırırken, hayatını kaybeden çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

VALİDEN VATANDAŞLARA UYARI

Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada her yıl benzer olayların yaşandığını belirterek, vatandaşları uyardı. Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bugün iki çocuğumuzu daha kaybettik. Sulama kanalları, baraj gölleri ve göletler yüzmek, oynamak ya da başka amaçlarla girilmek için uygun yerler değildir. Bu alanlara girmek son derece tehlikeli olduğu için valilik kararıyla yasaklanmıştır. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızın bu tür alanlara girmesine, yaklaşmasına ya da oynamasına kesinlikle izin vermeyin. Yakınlarındaysanız, onları sürekli gözetiminiz altında tutun. Hayat kaynağı olan suyun, hayatları karartmasına izin vermeyelim

Kaynak: DHA