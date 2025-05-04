İstanbul'da CHP Standında Korkunç Saldırı: 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüresiye Darbettiler

İstanbul Kadıköy'de, CHP'nin standında 'Kurtuluş Yok Tek Başına' şarkısını söyleyen 15 yaşındaki A.Ç.C., saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle gözünden yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

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İstanbul Kadıköy'de, PTT önünde CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve erken seçim için kurulan stantta korkunç bir saldırı yaşandı.

ŞARKIYI SÖYLEYİNCE SALDIRDILAR

Stantta çalan "Kurtuluş Yok Tek Başına" şarkısına eşlik eden 15 yaşındaki A.Ç.C., yoldan geçen üç kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Şarkıyı söylememesi yönünde uyarılan A.Ç.C., şarkıyı söylemeye devam edince gruptan bir kişi fiziksel saldırıda bulundu. Aldığı darbeler sonucu gözünden yaralanan A.Ç.C. hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan ve yanındakiler olayın ardından kaçtı.

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Kaynak: ANKA

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