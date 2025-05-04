Ali Yerlikaya Açıkladı: Özgür Özel'e Saldırı Sonrası Provokatif Paylaşım Yapanlar Mercek Altında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenden ayrılırken saldırıya uğradı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, gözaltına alındı. Tengioğlu'nun 2004 yılında çocukları Barış (19) ve Mutlu’yu (17) silahla öldürdüğü, iki çocuğunu ise yaraladığı ortaya çıktı. Olaydan sonra müebbet hapis cezası alan Tengioğlu'nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

TRHaber Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül ise olayla ilgili skandal bir yorumda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın görüntülerini alıntılayan Karagül, "Bu adam da sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen hak etti bunları diyesi geliyor" dedi. Öte yandan saldırının ardından sosyal medyada Selçuk Tengioğlu'nun adına açılan bir Instagram hesabından Özgür Özel’in eşine ve kızına yönelik açık tehditler içeren paylaşımlar yapıldı. Tehditlerde İpek Özel’in ev adresi de paylaşıldı.

'TEK TEK TESPİT EDİP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ'

Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların yakından takip edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi