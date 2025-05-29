Ünsal Ban, Eski Eşi Zehra Taşkesenlioğlu’nu Suçladı! İşte Satır Satır Emniyet İfadesi

THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, bir dönem Türkiye’nin konuştuğu eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşiydi. Pandemi sürecinde skandallarla gündeme gelen Ünsal Ban geçtiğimiz günlerde borsada manipülasyon soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı ve “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Piyasa Dolandırıcığı” suçlamasıyla tutuklandı.

Ban ve beraberinde alınan 6 kişinin beraber hareket ettikleri, 9 Mart 2022 ile 7 Eylül 2022’de borsa manipülasyonu nedeniyle milyonlarca TL kazandıkları, birbirlerinin hesabına para aktarımı yaptıkları, yaşanan sürecin hayatın olağan akışına aykırı olduğu tutuklama gerekçesinde yer aldı. Ban ile beraber Zehra Taşkesenlioğlu’nun vekil olduğu dönemde danışmanı olan ailenin kasası olduğu iddia edilen Ahmet Karakaş’ta tutuklandı.

Ünsal Ban’ın gözaltına alınırken üzerinden 2 adet telefon çıktı. Ban’ın telefonunda yer alan mesaja ve Emniyet’te verdiği 32 sayfalık ifadeye Gerçek Gündem ulaştı. (Sorular kolluk tarafından sorulmuştur.)

-Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum.

‘GEÇİMİMİ BORSAYLA SAĞLIYORUM’

-Kısaca öz geçmişinizi açıklayınız. Hali hazırda yapmış olduğunuz meslek ve geçiminizi hangi şekilde temin ettiniz?

1970 yılında Ankara’da doğdum. İlkokul orta, lise ve üniversite eğitimi Ankara da tamamladım. 1993 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştım. Doktoramı ekonomi ve finans alanında yaptım. 2011 ve 2015 yılları arasında Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Rektörlük yaptım. 1993 yılından bu yana borsada değere dayalı yatırımlar yaptım ve yapmaktayım. Geçimimi bu şekilde sağlıyorum.

-Üzerinize kayıtlı gayrimenkul, araç ve diğer mal varlıklarınız neler?

Üzerime kayıtlı Ankara Keçiören Ovacıkta arsam vardır. Bir de 3 kardeşimle ortak olduğumuz 2019 model plakasını şu anda hatırlayamadığım BMW marka aracım vardır.

HATLARI BAŞKALARININ ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

-Telefonunuz sizin adınıza mı kayıtlı? Sizin adınıza kayıtlı olup da bir başkasının kullanmış olduğu telefon numaraları var mı?

Yaklaşık 30 yıldır kullanmakta olduğum 0505 3… 00 sayılı GSM hattı Ahmet Karakaş (Bu ismin Ünsal Ban’ın kasası olduğu iddia ediliyor) isimli şahsın üzerine kayıtlıdır. Şu anda benim adıma kayıtlı olan başka bir numara hatırlamamaktayım. Yukarıda beyan etmiş olduğum 0531 605 … sayılı GSM hattı kız arkadaşım olan Esra Battal üzerine kayıtlıdır bu numarayı da yaklaşık 1 aydır kullanmaktayım.

-Bugüne kadar adınıza düzenlenmiş herhangi bir vekâletname var mıdır? Var ise kimler tarafından sizin adınıza hangi işlemlerde kullanılmak üzere vekâletname verilmiştir?

Ahmet Karakaş, İsmail Erdoğan isimli şahıslara vermiş olduğum genel vekaletname vardır.

ESKİ EŞİ DOLAYISIYLA İCRALIKMIŞ

-Bugüne kadar alacaklısı veya borçlusu konumunda olduğunuz icra takip dosyası var mıdır? Var ise kim ya da kimler tarafından açıldı?

Boşanma davasından dolayı Zehra Taşkesenlioğlu isimli eski eşimin açmış olduğu ve benim borçlu konumunda olduğum icra dosyam vardır. Başkaca ufak miktarda olan icra dosyalarımda olabilir ancak şu anda hatırlamamaktayım.

‘35 YILDIR PAY ALIMIYLA İLGİLENİYORUM’

- Pay alım satımı ile yaklaşık ne kadar zamandır ilgileniyorsunuz? Pay işlemlerinizi ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? Pay işlemlerinizi gerçekleştirirken görüşüne başvurduğunuz, birlikte hareket ettiğiniz kişi ya da kurumlar var mıdır?

Pay alım satımı ile yaklaşık 35 yıldır ilgileniyorum. Pay işlemlerimi genellikle Yatırım Finans ve iş yatırım isimli aracı kurumları kullanarak yapıyordum. Şu anda yasaklı olduğum için işlem yapamıyorum. Pay işlemlerinizi gerçekleştirirken görüşüne başvurduğum herhangi bir kimse yoktur. Ekonomi ve finans alanında Profesör olduğum için işlemlerimi kendi bilgim ve deneyimimle gerçekleştirmekteyim.

‘BİRİKİMİMİN NEDENİ BORSA’

-Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki piyasalarda gerçekleştirdiğiniz işlemlerin finansman kaynağı nedir?

Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki piyasalarda gerçekleştirdiğiniz işlemlerimin kaynağı geçmiş birikimlerim ve borsa kazançlarımdır.

-Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki piyasalarda işlem gerçekleştirirken hangi aracı kurumlarda hesabınız bulunmaktadır? Söz konusu aracı kurumları tercih etme sebebiniz nedir? Söz konusu aracı kurumlar nezdindeki hesaplarınız ne şekilde ve kim/kimler vasıtasıyla açılmıştır?

Pay işlemlerimi genellikle yatırım finans ve iş yatırım isimli aracı kurumları kullanarak yapıyordum. Bu aracı kurumları tercih etme sebebim güvenilir ve büyük firmalar olmasından kaynaklıdır. Şu anda tarihini hatırlayamadığım bir zamanda kendi tercihimle bu kurumlardan hesaplar açtım. Şimdilik hatırladıklarım bunlardır.

-Pay yatırımlarınızı nasıl ve ne şekilde belirlediğinizi, yatırımlarınızda özelikle yoğunlaştığınız herhangi bir payın bulunup bulunmadığını detaylı olarak açıklayınız.

Pay yatırımlarımı gerçekleştirilen temel ve teknik analizler yaparım ve bu analizler neticesinde değere dayalı gelecekteki artma potansiyeli olan hisse senetlerini seçerim. Yoğunlaştığım hisse senetleri genelde olmaz ancak genel kurullara yakın veya çok ucuz kalmış hisse senetleri olursa bu durumda yoğunlaşabilirim. MTRKS isimli hissede 2020 yıllarında genel kurula yakın alış yaptığı hatırlıyorum. Şu anda toplam ne kadarlık alış yaptığımı hatırlamıyorum.

‘CEZA ALDIM VE 2 MİLYON ÖDEME YAPTIM’

-Borsa işlemleri ile ilgili bu zamana kadar SPK veya başka bir kurum tarafından herhangi bir ceza aldınız mı?

MTRKS isimli hisse senedinde 2022 işlemlerinden dolayı 2024 yılında SPK tarafından 2 yıl işlem yasağı cezası aldım. SPK’nın vermiş olduğu bahse konu ceza ile ilgili soruşturmadan önce yaklaşık 22 milyon Türk lirası ödeme yaptım. Bu konuyla alakalı pişmanlıktan faydalandım.

-Ahmet Karakaş’ı tanır mısınız?

Evet tanırım. Kendisi benim yaklaşık 20 yıldır benim şoförlüğümü yapmıştır. Ayrıca eski eşim olan Erzurum eski milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu’nun danışmanlığını yapmıştır. Bu süreç içerisinde kendisiyle SPK mevzuatına uygun olarak karşılıklı işlem vekaletlerimiz vardır. SPK’ da raporunda karşılıklı vekaletimiz olduğunu belirtmiştir.

-3 Ocak 2022 ile 31 ocak 2022 tarihleri arasında MTRKS pay piyasasında olağan dışı hesap hareketleri ve miktar hareketleri manipülatif işlem olarak SPK tarafından değerlendirilmiş olup konu hakkında detaylı ifadenizi veriniz.

Benim bu artışa yönelik herhangi bir işlem yapmadım. Almış olduğum tutarlar bakıldığı takdirde böyle bir artışa neden olmayacağı gayet açıktır. O tarihlerde Merrlylınch firmasının çok fazla alış yaptığı açıkça görülecektir. O dönemde büyük alış yapanların gündeme alınmayıp en alt sıralarda olan benim ismimin gündeme alınması eski eşim Zehra Taşkesenlioğlu’nun beni şikâyet ettiği dönemde milletvekili olmasıdır. Raporda görüleceği üzere benden çok daha fazla işlem yapan isimler rapor dışına itilmiş ve isimleri raporda yer almasına rağmen ne hikmetse hiç ceza kısmından bahsedilmemektedir.

Ünsal Ban'ın telefonundan çıkan mesaj

NE OLMUŞTU?

Ünsal Ban bir dönem Türkiye’nin konuştuğu AKP eski Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşiydi. Taşkesenlioğlu’nun ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanıydı.

Bu ailenin ismi pandemi sürecinde gündeme geldi. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon lira rüşvet istediğini iddia edildi. Bu rüşvet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın da adı geçiyordu. Sineren, televizyon ekranlarına çıkıp yaşadığı süreci tek tek anlattı…

Süreç devam ederken Taşkesenlioğlu’nun eşi Ban’ın çektiğini belirttiği bir video dolaşıma sokuldu. Videoda Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı görülüyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, iddialarını kabul etti. Ancak videoyu kendisinin yaymadığını öne sürdü.

İKİ İSİM KOLTUKLARINDAN OLDU

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’dan şikayetçi oldu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ise görevden alındı. Ünsal Ban ise 29 Ağustos 2022 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

Ban tutuklandığı bu suçtan tahliye edildiği gün kara para aklama suçlamasıyla karşılaştı. Ban adliyeden çıkmadan yeniden tutuklandı.

VERGİ CENNETİNDEN MİLYONLAR ÇIKTI

Ünsal Ban, kara para aklama suçundan yargılandığı davada 13 ay sonra tahliye edildi. Ban hakkında yürütülen soruşturmada ise MASAK raporu kirli ilişkiler ağını ortaya serdi. Ban’ın milyonlarca euroyu çocukları ve şoförü üzerinden nasıl akladığının anlatıldığı raporda vergi cenneti Malta’da bir şirkete 3.7 milyon euro (75 milyon 295 bin TL) aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

KORKMAZ KARACA DA MASAK RAPORUNDA

Öte yandan Ünsal Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın hesabından, rüşvet çarkında adı geçen ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca’ya yaklaşık 2 milyon lira gönderildiği tespit edilmişti.