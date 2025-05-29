Bir Ayda 3'üncü Kez... Arif Kocabıyık Yeniden Tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ile tanınan İlave TV Youtube kanalının sahibi Arif Kocabıyık, 7 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hakkında tahliye kararı verilen Kocabıyık, 14 Mayıs’ta tekrar gözaltına alınıp 15 Mayıs’ta ikinci kez tutuklanmıştı. 26 Mayıs’ta yeniden serbest bırakılan Kocabıyık’ın tahliyesine, Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti.

Kocabıyık’ın avukatı Ömer Furkan Dağ, müvekkilinin savcılık talebi doğrultusunda hâkim karşısına çıkacağını duyurdu. Dağ şunları kaydetti:

"Tahliye kararına savcı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararının usul ve yasaya uygun olduğuna karar vererek tahliye kararını kesinleştirdi. Bugün, savcı; tahliye kararı veren mahkemeye talepte bulunarak Arif'in tutuklanmasını talep etti. Tahliye kararı veren mahkeme tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Duruşma yaparak karar vereceğini belirtti. Şu an Arif adliyede."

3'NCÜ KEZ TUTUKLANDI

Arif Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece bugün yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKATI SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATACAK

Kocabıyık'ın avukatı Ömer Faruk Dağ, tutuklama haberlerinin ardından sosyal medya hesabını kapatma kararı aldı. Dağ, şu paylaşımı yaptı:

"VEDA… Sosyal medya hesaplarımı kapatıyorum. “Daha adil bir Dünya mümkün” diyenlerin önce “daha adil bir Türkiye” yaratması temennisiyle… Allah’a emanet olun."

Kaynak: Haber Merkezi