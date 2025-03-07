Bahçeli'den CHP'li Vekile Sürpriz Telefon! İşte Görüşmenin Detayları

Geçtiğimiz ay kalp kapakçığından operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iyileşme sürecinde telefon diplomasisini sürdürüyor. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ve DEM Partili isimlere telefon açan Bahçeli, bu defa muhalefet cephesinden bir ismi aradı.

Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu telefonla arayarak süreci değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bahçeli'nin kendisini aradığını açıklayan Tanrıkulu, görüşmeyi şu ifadelerle anlattı:

'HERKESİN SORUMLULUĞU VE KATKISI ÖNEMLİ'

"MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu.

Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi