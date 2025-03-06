Gözler Gökyüzünde: Yaren Leylek ile Adem Amca Buluştu mu?

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek arasındaki bağ tüm Türkiye tarafından biliniyor. Yaren Leylek yıllardır, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelerek balıkçı Adem Yılmaz ile buluşuyor.

Yaren Leylek ile Adem Yılmaz geçen sene 1 Mart tarihinde buluşmuştu. Yaren'in hala gelmemiş olması sosyal medyada endişeye neden oldu.

Yaren Leylek'le ilgili gelişmeleri yakından takip eden Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tüydeş, Yaren'in gelmesi için 10 günlük zaman diliminin daha olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

"Leyleği bekleyenlere kısa bir bilgilendirme yapayım. Yaren’in en erken 26 Şubat en geç 15 Mart’ta göçten gelmişliği var. Yani her ne kadar telaşlansak da önümüzde dolu dolu bir 10 gün var. Kameradan da sürekli takip ediyoruz ama kameranın karşısına konması o olduğu anlamına da gelmiyor.

İkinci bir yalan haber furyası çıkmasın ama dikkat. Önce kamerada göreceğiz belki ama esas olan kayıkta görmek. Ve son sözü Adem Amca söyleyecek."

Kaynak: Haber Merkezi