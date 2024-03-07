Yaren leylek eşine kavuştu: 'Mutlulukları gözlerinden okunuyor sanki'

Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan ve 'Eskikarağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 13. defa gelen Yaren leylek, eşi Nazlı ile de buluştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

Tüydeş, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYOR'

"Sabah Yaren leylek eşini bekliyor diye bahsetmişken, akşamüstü eşi Nazlı da köydeki yuvasına kondu. Böylece 6 ay sonra yeniden yuvada buluştular. Bu da bugünkü ilk kavuşma anlarından bir kare. Mutlulukları gözlerinden okunuyor sanki. Bu güzel kavuşmayı Adem Amca gölden izledi. Belki karnı açtır ve balık yemek ister diye göldeki yerini aldı ama 2 leylek yuvalarından pek ayrılmadılar. Adem Amca o anları böyle izledi.

Herkes bu hikayenin Yaren veya Adem Amca'ya bir şey olması halinde biteceğini söylüyor ama üçüncü bir ihtimal daha var. O da Yaren’in eşi. Zira eşlerden biri göçten gelmediğinde, diğeri aynı yuvaya bir süre sonra başka bir leylek getirmeye çalışır. Ancak bunda başarılı olamazsa, bu kez kendisi başka bir köyde yeni eş bulup başka bir yuvaya geçebilir ve köyü terk edebilir. O yüzden Nazlı’nın gelişi de çok önemli. Peki gelen Nazlı mı? Onu nasıl tanıyorsunuz? Evet Nazlı. Çünkü o da gelir gelmez bahçeye inip, Adem Amca'nın avlusunda volta attı bir süre.

Nihayetinde onlar bir kez daha erdi muradına. Leylekler genellikle baharda yuvada buluşup sonbaharda ayrılırlar. Yaren bu zamana kadar sadece tek bir sefer eşiyle birlikte aynı anda geldi yuvasına. Genelde erkek leyleklerde görülen ortak özellikteki gibi ilk gelir ve eşini yuvada bekler."