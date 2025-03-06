MEB’den ‘Yapay Zeka’ Adımı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde dijitalleşmeyi hızlandırmak ve veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü bünyesinde "Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı"nı hayata geçirdi.

Yeni birim, yapay zekânın eğitimdeki potansiyel kullanım alanlarını belirleyerek stratejik planlamalar yapacak ve yapay zekâ okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim içerikleri ile materyaller geliştirecek.

YEĞİTEK çatısı altında kurulan bu birim, büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonunu sağlayacak çalışmalar yürütecek. Yapay zekâ destekli uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini yönetecek olan başkanlık, aynı zamanda eğitimde yapay zekâ kullanımına yönelik etik standartların oluşturulması için de çalışmalar gerçekleştirecek.

YAPAY ZEKANIN GÜVENLİ KULLANILMASI SAĞLANACAK

Birim, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi teknolojileri projelerine öncülük ederek yapay zekânın eğitimde güvenli ve verimli kullanımını teşvik edecek. Öğretmenlere yönelik yapay zekâ tabanlı uygulamalar geliştirerek mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak. Ayrıca, farklı veri türlerinin ortak bir yapıya dönüştürülmesi ve kapsamlı bir veri sözlüğü oluşturulması için çalışmalar yürütülecek. Eğitim yönetim sistemlerinde kullanılacak makine öğrenmesi tabanlı çözümler de geliştirilecek.

Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yapay zekâ destekli sistemleri güvenli bir şekilde kullanabilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek. Veri güvenliği ve gizliliğine yönelik düzenlemeler yapılırken, eğitim süreçlerine entegre edilen veri analiz modülleri iyileştirilerek daha etkin hale getirilecek. Aynı zamanda, Bakanlığın farklı birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirilecek.

ÇEŞİTLİ İŞ BİRLİKLERİ KURULACAK

Eğitimde yapay zekâ ekosistemini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlarla, özellikle OECD ve UNESCO gibi kurumlarla iş birlikleri kurulacak. Bu ortak çalışmalar, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini ve en iyi uygulamaların paylaşılmasını destekleyerek eğitimde yapay zekâ kullanımını daha ileri bir noktaya taşıyacak.

Kaynak: ANKA