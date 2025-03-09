Üsküdar Kaymakamlığı’ndan Kadın-Erkek Yan Yana Teravih Namazına İnceleme
Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde erkek ve kadınların aynı yerde teravih namazı kıldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada kadınların kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu belirtildi.
Üsküdar Kaymakamlığı, sosyal medyada gündem olan Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı görüntüler için harekete geçti. Kaymakamlık görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'
Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir.
https://t.co/lTiAegQUUA pic.twitter.com/GEE3S6IhFF— Üsküdar Kaymakamlığı (@UskudarKaymakam) March 8, 2025
Kaynak: AA
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