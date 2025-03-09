Üsküdar Kaymakamlığı’ndan Kadın-Erkek Yan Yana Teravih Namazına İnceleme

Üsküdar Kaymakamlığı, Valide-i Cedid Camii'nde erkek ve kadınların aynı yerde teravih namazı kıldığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada kadınların kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Üsküdar Kaymakamlığı’ndan Kadın-Erkek Yan Yana Teravih Namazına İnceleme

Üsküdar Kaymakamlığı, sosyal medyada gündem olan Valide-i Cedid Camii'nde kadın ve erkeğin aynı safta teravih kıldığı görüntüler için harekete geçti. Kaymakamlık görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Üsküdar Kaymakamlığı’ndan Kadın-Erkek Yan Yana Teravih Namazına İnceleme - Resim : 1

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI'

Kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: Yapılan değerlendirmede, camimize kadın cemaatin yoğun ilgi gösterdiği, kendilerine ayrılan bölümün yetersiz kalmasından dolayı cami içerisinde paravanla ilave bölüm oluşturulduğu, erkek kadın cemaatin birbirlerinden ayrı bir şekilde ibadetlerine imkan verildiği, bu ve benzeri olumsuz görüntülerin yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı müşahede edilmiştir.

Kaynak: AA

Etiketler
Üsküdar İstanbul
Son Güncelleme:
Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak! Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak!
Zorlu Yarışta Cumhurbaşkanı’na En Güçlü Rakip İmamoğlu mu Yavaş mı? Ahmet Hakan’dan Çarpıcı Analiz Zorlu Yarışta Cumhurbaşkanı’na En Güçlü Rakip İmamoğlu mu Yavaş mı? Ahmet Hakan’dan Çarpıcı Analiz
Göç Yolundaki Leyleği Av Tüfeğiyle Vurdular! Göç Yolundaki Leyleği Av Tüfeğiyle Vurdular!
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor