Tekirdağ'da Kan Donduran Kadın Cinayeti! Emekli Polis, Eşini Eşarpla Boğarak Katletti

Tekirdağ'da emekli polis memuru Halil Avşar, eşi Halime Avşar'ı eşarpla boğarak katletti. Eşini katlettikten sonra jandarmayı arayan Halil Avşar, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tekirdağ'da Kan Donduran Kadın Cinayeti! Emekli Polis, Eşini Eşarpla Boğarak Katletti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi emekli polis memuru Halil Avşar, eşi Halime Avşar'ı eşarpla boğdu. Halil Avşar, telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

TUTUKLANDI

Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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Tekirdağ Kadın cinayetleri
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