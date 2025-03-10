Kaçak Defineci, Kargo Şubesinde Patlayıcıyla Yakalandı

Tunceli’de kaçak define aradığı belirlenen kişi, sipariş ettiği patlayıcıları almak isterken kargo şubesinde yakalandı. Paketten 1 kilo 82 gram patlayıcı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, kaçak define aradığı belirlenen B.S.'yi takibe alırken, kargo şubesine gidip bir paket alan şüpheli çıkışta durduruldu. Ekipler paketi açtıklarında gördüklerine inanamadı.

Paketin içinden, 10 adet silindir şeklinde rulolanmış 1 kilo 82 gram patlayıcı çıtı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurması ve el değiştirmesi' suçundan işlem yapıldı.

Şüpheli ifadesinde patlayıcıları, define olduğunu düşündüğü bir kayayı patlatmak için Denizli'de bulunan ve sosyal medyada gördüğü sayfadan sipariş verdiğini ve farklı bir niyetinin olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA