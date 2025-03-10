Kaçak Defineci, Kargo Şubesinde Patlayıcıyla Yakalandı

Tunceli'de kaçak define aradığı belirlenen kişi, kargo çıkışında durduruldu. Kargo paketinden çok sayıda patlayıcı madde çıktı.

Son Güncelleme:
Kaçak Defineci, Kargo Şubesinde Patlayıcıyla Yakalandı

Tunceli’de kaçak define aradığı belirlenen kişi, sipariş ettiği patlayıcıları almak isterken kargo şubesinde yakalandı. Paketten 1 kilo 82 gram patlayıcı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, kaçak define aradığı belirlenen B.S.'yi takibe alırken, kargo şubesine gidip bir paket alan şüpheli çıkışta durduruldu. Ekipler paketi açtıklarında gördüklerine inanamadı.

Paketin içinden, 10 adet silindir şeklinde rulolanmış 1 kilo 82 gram patlayıcı çıtı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurması ve el değiştirmesi' suçundan işlem yapıldı.

Şüpheli ifadesinde patlayıcıları, define olduğunu düşündüğü bir kayayı patlatmak için Denizli'de bulunan ve sosyal medyada gördüğü sayfadan sipariş verdiğini ve farklı bir niyetinin olmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tunceli Define Denizli
Son Güncelleme:
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
Tekirdağ'da Kan Donduran Kadın Cinayeti! Emekli Polis, Eşini Eşarpla Boğarak Katletti Emekli Polis, Eşini Eşarpla Boğarak Katletti
Mardin'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı Mardin'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
SON DAKİKA: Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu: Kim Ne Kadar İkramiye Alacak? İşte Ödeme Takvimi Emekli Bayram İkramiyesi Belli Oldu
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı