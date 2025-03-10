Mardin'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

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Mardin'de Devrilen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Kaza, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun kırsal Karakuyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan 35 yaşındaki S.Ü., 44 yaşındaki Ç.Ü., 80 yaşındaki H.Ü. ve 28 günlük bebek B.Ü. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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