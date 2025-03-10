Sakarya'da Kavşakta Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde D-020 Adapazarı-Kaynarca yolu üzerinde Emirdağ Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MP yönetimindeki 54 AEG 564 plakalı Chevrolet marka otomobil ile MG idaresindeki 34 PE 6296 plakalı Skoda marka araç kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şekliyle Chevrolet marka araç refüjesi dururken, Skoda marka araç takarak ters geri döndü.

Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arabanın içinde sıkışıp kalan MG, itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı . Ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak canları kaybedildi. Diğer otomobilin sürücüsü MP ile araçta bulunan yolcular BP ve Ş.P. , kazayı hafif yaralarla atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA