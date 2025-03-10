Aydın'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Aydın Kuşadası-Söke yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Aydın Yaylaköy mevkiinde gerçekleşen kazada, H.A. yönetimindeki 09 BT 088 plakalı araç ile 34 GCK 140 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 GCK 140 plakalı araç kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

34 GCK 140 plakalı aracın sürücüsü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Aydın Kuşadası Trafik kazası
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