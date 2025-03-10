Sakarya'da Korkutan Kaza: 5’i Çocuk, 10 Yaralı
Sakarya'da otomobille minibüs çarpıştı. Feci kazada 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i çocuk olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi’nde gerçekleşen kazada, Arifiye yönüne ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
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