Sakarya'da Korkutan Kaza: 5’i Çocuk, 10 Yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5’i çocuk olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Öğle saatlerinde Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi’nde gerçekleşen kazada, Arifiye yönüne ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA