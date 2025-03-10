Bingöl'de Ekipler Harekete Geçti, Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri kentte operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de Ekipler Harekete Geçti, Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve toplam 6.17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bingöl’de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele GeçirildiBingöl’de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele GeçirildiYurttan Haberler

Kaynak: İHA

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