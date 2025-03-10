Bingöl'de Ekipler Harekete Geçti, Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve toplam 6.17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA