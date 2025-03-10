Bursa'da Narkotik Polisi Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi Verdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim düzenledi. Ekipler eğitimde, özellikle ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik "En İyi Narkotik Polisi: Anne", güvenlik güçlerine yönelik "Narko Kaan" ve genel bilgilendirme amacıyla "Narko Nokta" başlıklı programlar ile 4 bin 614 kişiye ulaştı.

Kaynak: İHA