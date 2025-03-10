Bingöl’de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl’de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güven için çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet fişek ve toplam 6.17 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplam 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bingöl’de Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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