İğrenç Görüntüler İnfial Yaratmıştı... Çocuğunu Taciz Eden Erkek Yakalandı

Bir süredir çocuk istismarı başta olmak üzere, çocuklara karşı işlenen suçlarda artış yaşanması vicdanları yaralıyor. Son olarak sosyal medyada yayılan bir görüntü de, kullanıcıların tepkisini çekerek ilgili makamlara ihbarda bulunmalarını sağladı.

Görüntülerde bir erkeğin, kucağındaki küçük çocuğun özel bölgelerine dokunduğu görüldü. Korkunç olaya tepki yağmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek bir açıklama yayımladı.

ŞAHIS GÖZALTINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Söz konusu video sonrası adres tespitinin yapılmasının ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordineli şekilde ivedilikle harekete geçmiştir" denildi.

Bakanlık, şahsın gözaltına alındığı bilgisini verdiği açıklamada, "Çocuklar devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak yürütülecek hukuki sürece müdahil olarak olayın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi