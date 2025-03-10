Günün En Korkunç Haberi Sakarya'dan! Okul Zilinden Rahatsız Oldu, Müdürün Boğazını Kesti
Sakarya, bugün skandal bir olaya tanıklık etti. 40 yaşındaki şahıs, okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle evinin karşısındaki okula girdi ve müdürün odasına girdi. M.H. isimli şahıs, okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Müdür Coşkun'un durumu ciddiyetini korurken şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olduğu iddia edilen M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti.
MÜDÜRÜN DURUMU KRİTİK
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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