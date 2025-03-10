Mersin’de Camide Doğum Yapan Kedi ve Yavruları Koruma Altına Alındı

Merkez Toroslar ilçesindeki Hz. Hamza Camisi'nde 7 Mart’ta doğum yapan kedi ve yavruları için ibadethanenin avlusuna özel bir kulübe yerleştirildi. Bir süre burada beslenen kediler, daha sonra yeniden vaaz kürsüsünün altına saklandı.

Durumun fark edilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri harekete geçti. Kediler, güvenli bir ortama alınarak bakımevine götürüldü.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Bakımevinde veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen anne kedi ve yavrularının genel durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kedilerin bakım sürecinin tamamlanmasının ardından sahiplendirme işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI BOZULMAMAYA ÇALIŞILDI

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Hünkar Yıkılmaz, kedilerin doğum sürecinde genellikle sessiz ve güvenli alanlara yöneldiğini belirtti. Durumu öğrenir öğrenmez camiye bir ekip yönlendirildiğini aktaran Yıkılmaz, şu bilgileri verdi:

"Yerinde yapılan incelemelerde, kedinin yaşadığı ortamın yeterince uygun olmadığı değerlendirilerek cami avlusuna bir kulübe, yaş ve kuru mama ile su kabı gönderildi. Ancak anne kedi yavrularını tekrar vaaz kürsüsünün altına götürdü. Bunun üzerine, sıkıntı yaşamaması adına anne ve yavrularını dün akşam itibarıyla bakımevimize getirerek koruma altına aldık."

Kaynak: AA