Mersin’de Camide Doğum Yapan Kedi ve Yavruları Koruma Altına Alındı

Mersin'de bir caminin vaaz kürsüsünün altında doğum yapan kedi ve üç yavrusu, belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı. Anne ve yavru kediler, sağlık kontrollerinin ardından sahiplendirilecek.

Mersin’de Camide Doğum Yapan Kedi ve Yavruları Koruma Altına Alındı

Merkez Toroslar ilçesindeki Hz. Hamza Camisi'nde 7 Mart’ta doğum yapan kedi ve yavruları için ibadethanenin avlusuna özel bir kulübe yerleştirildi. Bir süre burada beslenen kediler, daha sonra yeniden vaaz kürsüsünün altına saklandı.

Durumun fark edilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri harekete geçti. Kediler, güvenli bir ortama alınarak bakımevine götürüldü.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Bakımevinde veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen anne kedi ve yavrularının genel durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kedilerin bakım sürecinin tamamlanmasının ardından sahiplendirme işlemlerinin başlatılacağı bildirildi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI BOZULMAMAYA ÇALIŞILDI

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanı Hünkar Yıkılmaz, kedilerin doğum sürecinde genellikle sessiz ve güvenli alanlara yöneldiğini belirtti. Durumu öğrenir öğrenmez camiye bir ekip yönlendirildiğini aktaran Yıkılmaz, şu bilgileri verdi:

"Yerinde yapılan incelemelerde, kedinin yaşadığı ortamın yeterince uygun olmadığı değerlendirilerek cami avlusuna bir kulübe, yaş ve kuru mama ile su kabı gönderildi. Ancak anne kedi yavrularını tekrar vaaz kürsüsünün altına götürdü. Bunun üzerine, sıkıntı yaşamaması adına anne ve yavrularını dün akşam itibarıyla bakımevimize getirerek koruma altına aldık."

Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli TutuklandıUşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli TutuklandıYurttan Haberler

Manisalı Kadın Muhtarlar Ankara'da BuluştuManisalı Kadın Muhtarlar Ankara'da BuluştuYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Mersin Kedi
Kayseri'de Hızlı Tren İnşaatında Göçük! 1 Ölü, 1 Yaralı Hızlı Tren İnşaatında Facia!
Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını Uykudan Önce Bir Dilim Mutlaka Yiyin: Bağışıklığı Güçlendiriyor, Tiroidi Düzenleyip Kalp Sağlığını
Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü
Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları Orman Genel Müdürlüğü 4500 İşçi Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları
Acun Ilıcalı Hakkındaki İddianame Kabul Edildi... Hakim Karşısına Ne Zaman Çıkacak? Acun Ilıcalı Hakkındaki İddianame Kabul Edildi
Çiftçinin Tarlasında Bu Sene 'Borç' Var: 'Oy Verdik Diye Cezalandırıyorlar' Çiftçinin Tarlasında Bu Sene 'Borç' Var
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu: Kazançlarını Bakın Nereye Yatırıyorlar Türkiye'nin En Zengin Ünlüleri Belli Oldu
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var