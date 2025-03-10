Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Uşak’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Durak Mahallesi'nde bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 208 adet kullanımlık A4 bonzai, 34 gram metamfetamin, çeşitli miktarda sentetik ecza, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL ve 100 euro ele geçirildi. Operasyon kapsamında evde bulunan E.B., E.A. ve P.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.Ç., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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