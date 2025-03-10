Manisalı Kadın Muhtarlar Ankara'da Buluştu

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Ankara Çankaya’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ülkenin dört bir yanından kadın muhtarların bir araya geldiği kongreye, Manisa’nın Soma ilçesinden de kadın muhtarlar katılım sağladı. Genel kurul, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı’nın da yer aldığı etkinlikte, kadın muhtarlar yerel yönetimlerdeki rol ve sorumluluklarını ele aldı. Kongrenin ardından kadın muhtarlar, Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu.

Kaynak: İHA