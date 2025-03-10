Sinop'ta Karaya Ölü Yunus Vurdu

Sinop’un Karakum mevkiinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü bir yunus buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusun ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Afalina türü olduğu tespit edilen yunustan çeşitli örnekler alındı.

İncelemeyi gerçekleştiren Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özsandıkçı, kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak yunusun vücudunda keskin ve düzenli bir kesik bulunduğunu ifade etti. Yunusun yaklaşık 2-5 gündür ölü olduğu tahmin edilirken, üzerinde sosyal etkileşimi gösteren çizik ve tırnak izleri tespit edildi.

Araştırma kapsamında yunusun genetik analizi için deri, yaş tespiti için diş örneği alındı. Ayrıca, daha önce bir gözlem kaydının olup olmadığını belirlemek amacıyla dorsal yüzgeci fotoğraflanarak kataloglarla karşılaştırılacak. Kesin ölüm nedeni detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İHA