Seydikemer’de Ramazan Ayında Fırınlar Mercek Altına Alındı

Muğla Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca halk sağlığını korumak ve güvenli gıda teminini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler sırasında işletmelerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, üretim süreçlerinde sağlık standartlarının korunup korunmadığı detaylı şekilde kontrol edildi. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA