Zonguldak’ta Otomobil Takla Attı: 1 Kişi Yaralandı

Kaza, Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde meydana geldi. 67 AEJ 859 plakalı Volkswagen marka otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen ticari bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ters dönerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA