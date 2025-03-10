Tekirdağ’da Jandarmadan Peş Peşe Ruhsatsız Silah Operasyonu

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üst üste operasyon düzenledi. İlk olarak operasyon 6 Mart 2025 tarihinde Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, S.G. isimli şahsın üzerinde 1 tabanca ve 2 fişek bulundu.

Bir diğer operasyon ise 7 Mart 2025 günü Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde gerçekleştirildi. M.A. isimli şüphelinin aracında yapılan aramada 1 tabanca ve 1 şarjör ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak, şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA