Muğla’da Okul Aile Birliği Başkanlarına Hijyen Eğitimi Verildi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" ve "Hijyen Eğitimi Yönetmeliği" çerçevesinde eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programında, kantinlerde hijyenin sağlanması için uygulanması gereken kurallar detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara; temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri, kantin çalışanlarının alması gereken hijyen eğitimleri, gıda güvenliği uygulamaları ve işletmelerin yasal yükümlülükleri hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca, öğrenci sağlığını koruma amacıyla kantinlerde düzenli denetimlerin önemine vurgu yapıldı. .