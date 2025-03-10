Balıkesir'de Kaza... Hem Refüje Hem Önündeki Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bandırma Sanayi Sitesi girişinde refüje ve önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Ok hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Balıkesir'de Kaza... Hem Refüje Hem Önündeki Araca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir Bandırma Sanayi Sitesi'nin ana giriş kapısındaki trafik ışıklarında kaza meydana geldi. Atatürk Caddesi istikametine giden Muhammet Ok idaresindeki 10 ZU 450 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, B.D. yönetimindeki 10 BB 153 plakalı otomobile arkadan çarptı. Her iki araç da refüje çıkarak durdu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Ok'un hayatını kaybettiği, B.D.'nin yaralandığı tespit edildi. Yaralı sürücü, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhammet Ok'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da Traktör Devrildi! Sürücü YaralıBolu'da Traktör Devrildi! Sürücü YaralıYurttan Haberler

TEM Otoyolu'nda Feci Kaza, Defalarca Takla AttıTEM Otoyolu'nda Feci Kaza, Defalarca Takla AttıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Balıkesir Trafik kazası
Son Güncelleme:
Bodrum'da 4 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı Bodrum'da 4 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Tekirdağ'da Sis Etkisini Gösterdi Tekirdağ'da Sis Etkisini Gösterdi
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir