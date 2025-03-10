Artvin'de Heyelan! Bir Ev Temeliyle Birlikte Metrelerce Kaydı

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelan, bir evin yaklaşık 50 metre sürüklenmesine neden oldu. Orta Hopa Mahallesi'ndeki Kanlı Dere mevkisinde gerçekleşen olayda, yol kenarında bulunan Hikmet Kapucu'ya ait 2 katlı ev, temeliyle birlikte kayarak yer değiştirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Heyelan nedeniyle çevrede derin çatlaklar oluştuğu tespit edilirken, sürüklenen evin yapı bütünlüğünü koruduğu görüldü. Yetkililer, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerine devam ediyor.

AFAD ekipleri, heyelanın etkilerini değerlendirmek ve bölgedeki riskleri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki toprak hareketliliğinin izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA