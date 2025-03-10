Çiftçinin Tarlasında Bu Sene 'Borç' Var: 'Oy Verdik Diye Cezalandırıyorlar'

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hububat ve mazot desteği ödemelerini bu yıl geciktirmesine isyan eden çiftçiler zor durumda kaldıklarını belirtti. Destek ödemeleri henüz hesaplara yatırılmazken, Yozgat’ta çiftçiler borçlanarak aldığı mazotla, ilkbaharda ekimini yapacağı ürün için tarlasını hazırlamaya, sonbaharda ektiği ürününe de yine borçlanarak aldığı gübreyi atmaya başladı.

Bakanlığa tepkisini dile getiren çiftçilerden Sümmani Akgün, “Yozgatlı olarak Anadolu'nun muhafazakâr bir şehriyiz ve muhafazakâr diye de bu hükümete her zaman oy veriyoruz. Hem de Türkiye çapında en yüksek oylara ulaşan rakamlarda, yüzde 81’lere kadar çıkan bir rakamlarda oy veriyoruz. Verdiğimiz için bizi cezalandırıyor” ifadelerini kullandı.

'OY VERDİĞİMİZ İÇİN CEZALANDIRILIYORUZ'

Destek ödemelerinin yatmamasına isyan eden çiftçi, muhafazakar oldukları için AKP’ye oy verdiklerini belirttiği açıklamasında, “Hem de Türkiye çapında en yüksek oylara ulaşan rakamlarda, yüzde 81’lere kadar çıkan bir rakamlarda oy veriyoruz. Verdiğimiz için bizi cezalandırıyor” dedi.

Hükümete çağrı yapan çiftçi, “106 bin lira alacağım var benim. Bu 106 bin lirayı o zaman alsaydım, düşünün çeyrek altın 4 bin kaç yüz liraydı? zaten onu alacak halimiz yok da borcumuz işlemeyecekti faize. Veya ben o zaman tutup içeriye 2 ton mazotumu alırdım, gübremi alırdım, ihtiyaçlarımı görürdüm. Her şey en az yüzde 30’un üzerinde, yüzde 40’ın üzerinde arttı” diye konuştu.

“Zararlarımız sonsuz zaten. Hem alacağımızdan zarar ediyoruz hem borcumuzdan zarar ediyoruz” ifadelerini kullanan çiftçi, umunu kestiğini belirtti.

'TARLA PARASI BİLE VERİLMEDİ'

Devletin katkısının ve desteğinin olmamasına tepki gösteren İlhan Güneş isimli çiftçi ise, “Devletin sadece yandaşlarına çok güzel bir destekleri oluyor ama şu anda İç Anadolu'da en büyük desteği alan partimiz AK Parti ama İç Anadolu'ya hiçbir şekilde desteği yok” dedi.

Yerköy ilçesinin Küçük Nefes köyünden Ceyhan Akdağ ise, “Geçen seneki alacağımızı alamadık, iki ay oldu liste çıkalı daha alamadık. Ekim gübresi atıyoruz, bahar gübresi. Tarım Kredi'den harmana aldık, paramız yoktu. Daha prim paraları verilmedi. Tarla parası verilmedi” diye konuştu.

Kaynak: ANKA