Kayseri'de Hızlı Tren İnşaatında Göçük! 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de hızlı tren inşaatında kaya parçaları düşmesiyle göçük meydan geldi. Olay yerine arama kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edilirken, Vali Gökmen Çiçek, "Kaya parçalarının düşmesi sonucunda 1 arkadaşımız hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı" dedi.

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse mevkide 7 kişinin çalışma yaptığı hızlı tren şantiyesine kaya parçaları düştü. Çalışanlardan 5’i kaçarak olaydan yara almadan kurtulurken, kayaların isabet ettiği 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de olay yerine gitti.

Kayseri'de Hızlı Tren İnşaatında Göçük! 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 1

VALİDEN AÇIKLAMA: GÖÇÜK ALTINDA KİMSE YOK

Olayla ilgili açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şöyle konuştu:

"7 tane işçimizin vardiya çalışmasında yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sırasında 5 tane işçimiz olayın olduğunu fark ederek kaçarken, maalesef bir vatandaşımız kafasına direkt çarpması sonucunda vefat ediyor. Diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Ayaklarında 2-3 tane kırık var ve kendisi hastaneye intikal etti. Dediğim gibi bir göçük değil, kaya düşmesi sonucunda direkt kafasına isabet ediyor. Oğlu da burada, yeğenleri de burada. Diğer 5 kardeşimiz çok şükür ki hiç yara almıyor. 1 arkadaşımız yaralı, ayaklarında kırıklar var. Maalesef bir vatandaşımızı da kaybettik.

Yaralı vatandaşımızın hayati tehlikesinin şu an için olmadığını öngörüyoruz. Çünkü sadece ayaklarında 1-2 kırık olduğunu biliyoruz. Hastanede bir şey çıkmadığı sürece hayati tehlikesinin olmadığını biliyoruz. İçeride ekskavatör var. Makinenin çalıştığı sırada tam çalışmayı durdurduğu anda olmuş bildiğimiz kadarıyla. Göçük altında insanların olduğu bilgisi üzerine AFAD anında intikal etti. Ancak geldiğimizde vatandaşın ilk anlattığı zaten 1 kişinin eks diğerinin de yaralı olduğu ve göçük altında kimsenin olmadığıydı. Başımız sağ olsun."

Kayseri'de Hızlı Tren İnşaatında Göçük! 1 Ölü, 1 Yaralı - Resim : 2

İLEİTŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da "Kayseri'nin Kocasinan İlçesi, Karakimse mevkiindeki hızlı tren inşaatında yukarıdan kaya parçalarının aşağı düşmesi sonucu şantiyede görevli bir vatandaşımız yaralanmış, bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir" denildi.

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Kaynak: İHA

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