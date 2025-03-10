Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Acı Günü
Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Hüseyin Karabulut hayatını kaybetti. Karabulut'un Tunceli'de bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu da cenaze merasimine katılacak.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut hayatını kaybetti. Yakınları tarafından alınan Karabulut'un cenazesi, Tunceli Cemevi'ne götürüldü.
Hüseyin Karabulut'un yarın cemevinde düzenlenecek cenaze merasiminin ardından merkeze bağlı Atlantı köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Cenaze merasimine Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA