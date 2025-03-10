Ağrı'da Şubat Ayında 481 Düzensiz Göçmenin Ülkeye Girişi Engellendi

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen şubat ayı "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"na Vali Mustafa Koç'un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper de katıldı.

Vali Koç, toplantıda yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik operasyonlarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede tüm tehditlerin kaynağında ortadan kaldırılması ve vatandaşların güven içinde yaşamalarının sağlanması hedeflendiğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE VE OPERASYONLAR

Şubat ayında il genelinde terör örgütlerine yönelik 69 operasyon düzenlendiğini aktaran Koç, bu operasyonlar neticesinde 24 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 4 kişinin tutuklandığını ve 16 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 10 operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan birinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, 42 kaçakçılık olayına müdahale edildi ve 1 yerel kaçakçılık çetesi çökertildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 38 silah ele geçirilirken, 58 kişi hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı. Ayrıca, 20 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 72 uyuşturucu olayına müdahale edildi. Bu operasyonlarda 22 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, bunlardan 17'sinin tutuklandığı belirtildi.

Koç, operasyonlar kapsamında 3 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ve 290 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

YASA DIŞI GÖÇ VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Vali Koç, güvenlik birimlerinin yasa dışı göçmen hareketliliğine karşı aldığı önleyici tedbirlerle ilgili de bilgiler verdi. Şubat ayında 33 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti. Bu operasyonlarda 10 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 9 araca el konuldu.

Hudut birliklerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 481 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Ayrıca, ilde bulunan 6 mobil göç noktasında 340 kişiye kimlik denetimi yapılırken, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Kaynak: AA