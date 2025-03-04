Zonguldak'ta Dehşete Düşüren Olay: Öğretmene Yazılan Yazı İstismarı Ortaya Çıkardı

Türkiye'de çocuğa yönelik şiddet ve çocuk istismarı vakaları giderek artarken, toplumsal bir sorun haline gelen bu durumla son olarak Zonguldak'ta karşılaşıldı. Karadeniz Ereğli ilçesinde 12 yaşındaki M.D. isimli kız çocuğu rehberlik öğretmeninin yanına giderek başından geçen olayları anlatmak istediğini söyledi. Öğretmen ise M.D.'ye başından geçen olayları kendi el yazısıyla yazarak vermesini istedi.

Çocuğun yaşadıklarını öğrenince ilçedeki polis merkezine giden öğretmen, durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis merkezinden aranınca çocuklarının yanına giden aile, cinsel taciz iddialarını duyunca şok olduklarını söyledi.

Bahçeşehir Okulları BSG Group şirketinde Satın Alma Müdürü olarak görev yapan enişte K.K., suçlamalar üzerine İstanbul'da gözaltına alındı. Nöbetçi savcılığa çıkartılan K.K., suçlamaları reddetti. Adli kontrolle serbest bırakılan K.K.'nın, ailenin okul yönetimine ulaşması üzerine iş akdinin feshedildiği belirtildi.

'ÇOCUĞUMUZ BAŞINDAN GEÇENLERİ YAZMIŞ'

Çocuğun babası V.D., "Bizim bu olayı duymamız sağ olsun rehberlik öğretmenimizin sayesinde gerçekleşti. Çocuğumuz geçen gün okulda direk öğretmeninin yanına gidiyor. Öğretmeni de sağolsun hiçbir problem yaşamadan kızımın kendi kalemiyle yazarak kendi el yazısıyla iki sayfa dolusu başından geçen olayları tek tek yazmasını istiyor. Çocuğumuz da başından geçenleri yazıyor. Öğretmen elindeki ifadelerle birlikte Karadeniz Ereğli polis karakoluna gidiyor. Polis karakoluna giderek durumu izah ediyor" diye konuştu.

'SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ ETTİK'

Polis merkezinden arandıklarında durumdan haberdar olduklarını söyleyen V.D., "Eniştesi tarafından 8 yaşından beri tacize uğradığını söyledi. Ben o ilk anda ne olduğunu bile anlamadım. Tekrar sordum. Rehberlik öğretmeni beni fazlasıyla aydınlattı" dedi.

12 yaşındaki kızı M.D.'nin uzman eşliğinde ifade verdiğini belirten V.D., "Savcı bey ifadesi alındığında tekrarında bir daha ifade aldı. Kafasında soru işareti olmaması için. Tutuklanması için sevk etti. Ama baktığımızda İstanbul'da bu kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmış. Biz hemen buna itiraz ettik" ifadelerini kullandı.

'AİLENİZDEN BİRİ, ŞÜPHELENMİYORSUNUZ'

Kızı M.D.'nin eniştesi K.K. tarafından ormanlık alana götürüldüğünü ifadelerinden öğrendiklerini söyleyen V.D., şöyle konuştu:

"Alaplı'da OSB'nin orada Bahçeşehir Okulları varmış. Orada çalılık ormanlık alan varmış. Söylediği tarihlerde oraya götürdüğünü söylüyor. Ben ve eşim çalışıyorduk. Çocuklarım da anneannede kalıyor. Bu şahıs da sürekli İstanbul'dan ziyarete geliyor. Çocuklar anneannede kaldıkları için yakınlaşması çok kolay. Dışarıya alışveriş merkezine götürebiliyor. Çünkü şüphelenmiyorsunuz, ailenizdeki bir insan. Sürekli oturup kalktığınız, yediğiniz içtiğiniz, gezdiğiniz bir insan. Çünkü yakıştıramıyorsunuz, şüphelenmiyorsunuz ama nereden bileceksiniz ki insanın içinde kanı bozukluk olduğunu" şeklinde konuştu.

BAŞKALARINA DA YAPTI

Kızı M.D.'den önce yakın akrabaları olan 23 yaşındaki K.D. ile 25 yaşındaki ablası İ.A.'nın K.K.'nın tacizine maruz kaldığını öne süren V.D., "Kendileri şu anda Gebze'de yaşıyor. Bu olay bilindiği halde yıllarca gün yüzüne çıkartılmadı. Neden çıkarılmak istenmedi onu da kendileri biliyor. Çünkü bu durumu ben ve eşim de bilmiyorduk. Ama bizden hariç bazı insanlar biliyormuş" dedi.

K.K.'nın tutuklanmasını isteyen baba V.D., "Sonuna kadar tutuklanmasını istiyorum. Savcı değilim, hakim değilim. Ne ceza verilir bilmiyorum. İnsanlara anlattığın zaman hikaye geliyor. İnsanlara artık güven diye bir şey kalmadı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA