Başak Demirtaş'tan Ameliyat Sonrası İlk Mesaj

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, geçirdiği ameliyatın ardından paylaşım yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Demirtaş, kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Son Güncelleme:
Başak Demirtaş'tan Ameliyat Sonrası İlk Mesaj

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce bir ameliyat geçirmişti. Selahattin Demirtaş'ın özel izinle refakat ettiği Başak Demirtaş'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

Başak Demirtaş'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, sağlığının iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Herkese merhabalar, Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun."

Özgür Özel’den Başak Demirtaş’a Geçmiş Olsun TelefonuÖzgür Özel’den Başak Demirtaş’a Geçmiş Olsun TelefonuGüncel
Canlı Yayında Açıkladı: Bahçeli ile Demirtaş'ın Telefon Görüşmesinin Detayları Ortaya ÇıktıCanlı Yayında Açıkladı: Bahçeli ile Demirtaş'ın Telefon Görüşmesinin Detayları Ortaya ÇıktıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Başak Demirtaş Selahattin Demirtaş
Son Güncelleme:
İstanbul’un Yanı Başında Büyük Tehlike, Bugüne Kadar ki Senaryoların En Korkuncu İstanbul’un Yanı Başında Büyük Tehlike
Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü Japonya'nın Kuzeydoğusunda Orman Yangını: 2 Bin 100 Hektarlık Alan Küle Döndü
Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı Kalp ve Beyin Sağlığını İyileştiren Meyve! Bilim İnsanları Kanıtladı
Sıla Bebek Davasında Gerekçeli Karar Çıktı Sıla Bebek Davasında Gerekçeli Karar Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı
Bakan Ersoy'un Eşi Pervin Ersoy'dan Vatandaş Geçimle Mücadele Ederken Tepki Çeken Paylaşım Bakan Ersoy'un Eşinden Utandıran Paylaşım