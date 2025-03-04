Başak Demirtaş'tan Ameliyat Sonrası İlk Mesaj

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, birkaç gün önce bir ameliyat geçirmişti. Selahattin Demirtaş'ın özel izinle refakat ettiği Başak Demirtaş'ın ameliyatının başarıyla sonuçlandığı belirtilmişti.

Başak Demirtaş'tan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, sağlığının iyi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Herkese merhabalar, Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun."

Herkese merhabalar,



Sağlığım iyi, daha da iyiye gidiyor. Tedavim boyunca özveriyle çaba gösteren tüm sağlık emekçilerine çok teşekkür ediyorum.



Merak eden, soran, dua eden, selam gönderen herkese, halkımıza çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) March 4, 2025

Kaynak: Haber Merkezi