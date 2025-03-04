UCİM: 2024 'te 713 Çocuk İstismarı İhbarı Aldık

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) 2024 yılında 713 çocuk istismarı ihbarı ulaştı. UCİM'den yapılan açıklamada, çocuk istismarıyla mücadelede hukuki desteğin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

UCİM: 2024 'te 713 Çocuk İstismarı İhbarı Aldık

Birleşmiş Milletler, cinsel istismar konusunda tüm dünyada farkındalık yaratmak amacıyla, 2009 yılından itibaren 4 Mart'ı "Dünya Cinsel İstismar İle Savaşma Günü" ilan etti. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Dünya Cinsel İstismar İle Savaşma Günü dolayısıyla bir açıklama paylaştı.

UCİM: 2024 'te 713 Çocuk İstismarı İhbarı Aldık - Resim : 1

UCİM'den yapılan açıklamada, 2024 yılında çocuk istismarıyla ilgili 713 ihbar ve dava talebi aldıkları ifade edildi.

Bu süreçte, 120’den fazla davanın 250’den fazla celsesine katılım sağlanırken, mağdur çocuklar için 70 iyileştirme talebi alındı. UCİM, çocuk istismarıyla mücadelede hukuki, psikolojik ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, toplumsal bilincin artırılmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

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Kaynak: DHA

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