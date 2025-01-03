Yılbaşında Ölen Bebeğin Katili Annesi Çıktı! Cinayet ve Çocuk İstismarından Tutuklandı

ABD'nin Maryland eyaletinde 29 Aralık Pazar günü Johns Hopkins Bayview Tıp Merkezi'ne 5 buçuk aylık bir bebek götürüldü. Bebeğin ambulansla hastaneye "birden fazla kafatası kırığı, beyin kanaması, kırık bir bacak ve hayati tehlike yaratan çok sayıda başka yaralanma" ile geldiği bildirildi.

Kız bebeğin doğduğundan beri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olduğu ve hastaneye geri götürülmeden önce 23 Aralık Pazartesi günü evine gittiği açıklandı. Bebeğin 31 Aralık Salı günü yaralarından dolayı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

'KARDEŞİ ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Olayla ilgili olarak çocuğun evinde mahkeme kararıyla arama yapılmasını da içeren bir soruşturma başlatılıp bebeğin yaralarını nasıl aldığına dair tutarsız ifadeler edinildiği açıklandı. Bebeğin annesi 32 yaşındaki Maya Dennis de yaralanmalar sorulduğunda polise "çocuklarından birinin evde koştuğunu ve kazara bebeğin üzerine düştüğünü" söyledi.

ANNE İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Dennis'in iki telefonu için arama emri çıkaran yetkililer, annenin, yaraların yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kaldığı sırada meydana geldiğini iddia ettiği kısa mesajlar buldu. Polis ayrıca bebek hastaneye götürülmeden önce ailenin evine girerken görülen bir adamı da sorguladı. Dennis ve adam polis tarafından sorgulandıklarında, çocukla temas iddiasını reddetti.

Ancak bulgular sonucunda polis, anne Maya Dennis'in ölümcül yaralanmalardan sorumlu olduğunu tespit ettiklerini ve kadının "birinci dereceden cinayet" ve "birinci dereceden çocuk istismarı" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi