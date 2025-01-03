Güney Kore’de Hakkında Tutuklama Emri Çıkarılan Yoon Suk Yeol Hakkında Flaş Karar

Güney Kore’de Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi’nden (CIO) önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, için yeni bir karar alındı. Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama emrinin askıya alındığı ifade edildi.

“EMRİN İNFAZ SÜRECİNİ DURDURMA KARARI ALDIK”

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Yaşanan gerginlik ve personelin güvenliğine yönelik endişeler nedeniyle tutuklama emrini uygulamanın neredeyse imkansız olduğuna karar verdik. Bu nedenle, tutuklama emrinin infaz sürecini 13.30 itibarıyla durdurma kararı aldık.

TUTUKLAMA KARARI İÇİN KRİTİK TARİH: 6 OCAK

Başkan Yoon Suk Yeol'un hakkında 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak ‘ayaklanma ve görevi kötüye kullanma’ suçlamalarıyla ilgili tutuklama kararının uygulanması için 6 Ocak'a kadar süre bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA