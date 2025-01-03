Esad'dan Sonra İlk! Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'da

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. İki ismin ziyareti, Esad rejiminin yıkılmasından yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti.

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Esad'dan Sonra İlk! Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'da

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, Baerbock daha önce duyurulmayan ziyareti kapsamında Esed rejiminin devrilmesinden yaklaşık 1 ay sonra Suriye'ye geldi.

Şam'a ulaştığı ifade edilen Barrot'un da Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği kaydedildi. Barrot, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan ve Orta Doğu'daki genel durum, siyasi gelişmeler ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri değerlendirmişti.

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Kaynak: AA

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